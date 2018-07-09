16:10 09.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Военные назвали основную причину разрыва миномета во время учений

Военная прокуратура рассматривает одной из версий причин взрыва во время учений на полигоне в Ровенской области двойное заряжание миномета.

Военные назвали основную причину разрыва миномета во время учений

Об этом сообщил глава ведомства Анатолий Матиос в Facebook.

По его словам, по мнению следствия, минометы работали без предохранителей, повлекшее возможность двойного заряжания. Как отметил прокурор, характер и обстоятельства разрыва миномета также на это указывают.

Он добавил, что предварительно в действиях независимого наблюдателя стрельб есть все признаки служебной халатности. А именно: расстояние между минометами - восемь метров вместо предусмотренных требованиями 20, глубина окопов также не соответствовала нормативам.

Подробные выводы, по словам Матиос, даст соответствующая экспертиза.

Напомним, утром 6 июля во время учений с боевой стрельбой на Ровенском полигоне погибли трое военных, еще девять были ранены. По данным Минобороны, это произошло из-за разрыва миномета.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Президент Украины Петр Порошенко дал поручение министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генштаба Виктору Муженко срочно разобраться в причинах трагедии произошедшей на Ровенском полигоне.


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