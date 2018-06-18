14:55 18.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100196989:labazovych

Эксклюзив: "Бизнесу нужно быстрее заходить в интернет, иначе можно не успеть", — О.Тимофеев

Люди перешли в интернет быстрее, чем туда перешёл бизнес. Об этом  в эфире телеканала "Первый деловой" заявил предприниматель, основатель компании Genius Marketing Олесь Тимофеев

Эксклюзив:

"Страна продолжает интернетизироватся. Больше людей заходят в онлайн. В том числе, категории людей постарше. То есть люди там и им хотелось бы покупать там же. Бизнес только сейчас успевает выводить свои товары. Если не брать в счёт крупных игроков рынка, которые уже там давно. Поэтому это хороший знак … Для бизнеса, который находится только в офлайне, это конечно страшно. Нужно меняться, нужно быстрее заходить в интернет, иначе можно не успеть", — подчеркнул О.Тимофеев.

Напомним, по итогам 2017 года украинский рынок электронной коммерции вырос более, чем на 30 процентов и достиг оборота в 50 млрд грн.


Поделиться
Читайте также:

  • Гость студии — Дмитрий Крошка, глава Ассоциации "Укрсадпром" ответит на основные вопросы отрасли овощеводства. В частности, что мешает развитию овощеводству развиваться и каковы перспективы имеет эта отрасль

  • Интернет маркетинг это предмет, которому не всегда учат в институтах и большинство преподавателей даже не знают о нем. Именно поэтому большую часть знаний желающие получают самостоятельно или посетив специализированные курсы. Такое мнение высказал  в интервью ТК "Первый деловой" для программы "Деловое утро" специалист в области интернет–маркетинга Эд Кузьмин. 
 
В Лондоне поезд насмерть сбил трех человек - ФОТО Меган Маркл надела платье не по размеру - ФОТО Стратегия развития аэропорта "Борисполь", - Георгий Зубко В Украине изменились правила подачи заявления в ЗАГС
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив