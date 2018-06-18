Эксклюзив: "Бизнесу нужно быстрее заходить в интернет, иначе можно не успеть", — О.Тимофеев

"Страна продолжает интернетизироватся. Больше людей заходят в онлайн. В том числе, категории людей постарше. То есть люди там и им хотелось бы покупать там же. Бизнес только сейчас успевает выводить свои товары. Если не брать в счёт крупных игроков рынка, которые уже там давно. Поэтому это хороший знак … Для бизнеса, который находится только в офлайне, это конечно страшно. Нужно меняться, нужно быстрее заходить в интернет, иначе можно не успеть", — подчеркнул О.Тимофеев.

Напомним, по итогам 2017 года украинский рынок электронной коммерции вырос более, чем на 30 процентов и достиг оборота в 50 млрд грн.