Студенты готовьтесь: новые правила поступления на магистратуру ошарашили даже преподавателей

Отныне студентам для продолжения обучения на магистратуре придется сдавать профильные экзамены на следующие дисциплины: "Гуманитарные науки" (кроме специальности 035 "Филология"), 05 "Социальные и поведенческие науки", 06 "Журналистика", 08 "Право", 24 "Сфера обслуживания" и 29 "Международные отношения.

Наиболее сложные экзамены и тесты ждут будущих правовиков и дипломатов. Для специальности "Право" и "Международного права" студенты будут сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку и единое профессиональное вступительное испытание по праву и юриспруденции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", дипломы, как и любые другие образовательные документы, выданные на нно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в аннексированном Россией Крыму в Украине не признаются.