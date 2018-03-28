15:33 28.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Ryanair будет платить "Борисполю" не более 7,5 с билета, - О. Петровский

Со второй попытки. Самый крупный лоукост-авиаперевозчик Европы — Ryanair, не оставляет намерений "зайти" в украинское пространство дешевых полетов. До конца года в компании хотят запустить рейсы по 15 авианаправлениям из аэропортов "Борисполь" и "Львов".

Эксклюзив: Ryanair будет платить

Уверяют в этом и отечественные чиновники. Впрочем, как отмечают участники рынка, этот процесс, скорее всего, является больше политическим решением, чем экономическим.

Как заявил " Первому Деловому" первый заместитель гендиректора международного аэропорта "Киев" (Жуляны) Олег Петровский, еще в 2016 году переговоры с лоукостером проводило руководство международного аэропорта "Киев". Тогда переговорный процесс был сорван.

"Мы уже на определенном этапе дошли до определенной цены, которая практически устраивала и нас, и их. Но наступил один момент, по не понятным нам причинам, где была предложена им цена дешевле той, о которой мы договорились. Ну и как результат, они прекратили переговоры с нами, и сказали — давайте будем говорить о той цене, которую мы вам сейчас предлагаем. И мы, естественно, на эту цену не согласились … Ryanair, будем так говорить, предложил 7,5 долларов и цена эта была ниже себестоимости», — заявил в интервью телеканалу " Первый Деловой" О.Петровский


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