10:21 29.01.2018 | Общество | Новости
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На Урале нашли редкий изумруд весом 1,6 кг

На Малышевском руднике в Свердловской области был найден изумруд массой 1,6 кг. Об этом сообщает местное издание 66.ru.

На Урале нашли редкий изумруд весом 1,6 кг

Примечательно, что камни такого размера появляются очень редко. Тем не менее изумруд по своим параметрам отнесен ко второму сорту, так как является светло-зеленым и полупрозрачным, а не прозрачным.

Уникальный кристалл был найден в очистном забое шахты. Друзу, торчащую в стене, заметили бригадир и заместитель главного геолога. Специалисты оценили стоимость крупного изумруда в четыре млн руб.

В последний раз крупный изумруд был найден на руднике в 2017 году, его вес составил чуть менее 1 кг. В свою очередь новый минерал в ближайшее время получит имя, которое будет определено по итогам конкурса.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в одном из зданий Дубая уборщик индийского происхождения Винакатар Амана Мотабато нашел сумку с бриллиантами и золотом.

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