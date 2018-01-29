На Урале нашли редкий изумруд весом 1,6 кг

Примечательно, что камни такого размера появляются очень редко. Тем не менее изумруд по своим параметрам отнесен ко второму сорту, так как является светло-зеленым и полупрозрачным, а не прозрачным.

Уникальный кристалл был найден в очистном забое шахты. Друзу, торчащую в стене, заметили бригадир и заместитель главного геолога. Специалисты оценили стоимость крупного изумруда в четыре млн руб.

В последний раз крупный изумруд был найден на руднике в 2017 году, его вес составил чуть менее 1 кг. В свою очередь новый минерал в ближайшее время получит имя, которое будет определено по итогам конкурса.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в одном из зданий Дубая уборщик индийского происхождения Винакатар Амана Мотабато нашел сумку с бриллиантами и золотом.