18:18 24.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Выборы в ОТГ: зафиксировано 23 нарушения

Сегодня, в воскресенье 24 декабря, во время выборов в объединенных территориальных общинах было зафиксировано 23 случая нарушения избирательного процесса. 

Выборы в ОТГ: зафиксировано 23 нарушения

Об этом передает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Основными нарушениями, которые зарегистрировала Нацполиция были связана с фальсификацией документов и попыткой подкупа избирателя или участника референдума. По данному факту задержано несколько лиц, по ним будут открывать уголовные дела. Большинство нарушений было зафиксировано в Запорожской, Ивано-Франковской, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях. Голосование проходит на 391 участковой в рамках 51-го избирательного округа в 17 областях Украины.

На время выборов более трех тыс правоохранителей обеспечивают порядок голосовательного процесса на участках.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на данный момент в стране уже сформировано почти 700 ОТГ, количество самоуправляемых общин продолжает расти.

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