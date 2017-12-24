Выборы в ОТГ: зафиксировано 23 нарушения

Об этом передает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Основными нарушениями, которые зарегистрировала Нацполиция были связана с фальсификацией документов и попыткой подкупа избирателя или участника референдума. По данному факту задержано несколько лиц, по ним будут открывать уголовные дела. Большинство нарушений было зафиксировано в Запорожской, Ивано-Франковской, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях. Голосование проходит на 391 участковой в рамках 51-го избирательного округа в 17 областях Украины.

На время выборов более трех тыс правоохранителей обеспечивают порядок голосовательного процесса на участках.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на данный момент в стране уже сформировано почти 700 ОТГ, количество самоуправляемых общин продолжает расти.