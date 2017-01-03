Адвокаты Януковича подала иск с требованием заслушать их подзащитного

Они жалуются на то, что Печерский районный суд не обеспечивают права их клиента на правосудие и предоставления показаний в делах, по которым ему выдвигаются подозрения. Как сказано в сообщении пресс-служба адвокатского объединения "Авера Лекс", защита Януковича требует признания противоправным лишение его права давать суду показания.

Поэтому они еще 28 декабря прошлого года подали иск и теперь надеются, что Окружной административный суд обяжет выполнить требования статей 55 и 129 Конституции Украины, а также статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, Международного пакта о гражданских и политических правах человека и допросить Виктора Януковича лично.

При этом адвокаты заявили, что Печерский суд неоднократно нарушал права бывшего президента и безосновательно отказывал Януковичу в предоставлении показаний, без которых невозможно установить истину.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Юрий Луценко заявил, что в деле Януковича важные показания дал бывший российский депутат.