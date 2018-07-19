В полиция рассказали причины обысков в офисе Компартии - ФОТО, ВИДЕО

Представители Компартии заявили, что правоохранители пришли в офис с постановлением о закрытии сайта организации за размещение фото первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого. Вместе с тем, как сказано на сайте полиции, сотрудники полиции зафиксировали на веб-ресурсе с доменным именем kpu.ua факты изготовления и распространения коммунистической символики.

В связи с чем сегодня в столичном офисе Коммунистической партии Украины, с компьютеров которого осуществлялось наполнение этого сайта, работники киберполиции провели санкционированный обыск.

Установлено, что пользователем IP-адреса, с которого администрируется сайт, является партия с подобным названием в сокращенном варианте. Также установлено, что наполнение сайта информацией осуществляется из помещения в Киеве, которое находится в пользовании политической силы.

Во время обыска полицейские обнаружили на компьютерах работников офиса материалы, которые были распространены на сайте и имеют отношение к распространению коммунистической символики.

Правоохранители изъяли компьютерную технику и сменные носители информации, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу.

Кроме того, лица, которые имели доступ к администрированию сайта, установлены. С ними сейчас работают правоохранители.

По данному факту начато уголовное дело По статье Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов Уголовного Кодекса Украины. Лицам, причастным к таким противоправным действиям грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня сотрудники киберполиции проводили обыски в офисе Коммунистической партии Украины.

В мае Служба безопасности Украины провела следственные действия у руководителей Коммунистической партии и обнаружила агитационные пророссийские материалы.