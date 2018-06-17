Порошенко уверен, что Рада уже во вторник может рассмотреть запуск Антикоррупционного суда

Об этом в воскресенье, 17 июня, в своем Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко. По егог словам. О6н будет делать все возможное, чтобы в этом году новый антикоррупционный суд был создан.

Надеюсь на то, что уже в понедельник Высший совет правосудия примет мой законопроект о запуске Высшего антикоррупционного суда, и во вторник я смогу зарегистрировать его в ВР как неотложный, - отметил Порошенко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в понедельник, 18 июня Высший совет правосудия должен рассмотреть законопроект об имплементации решений закона об антикоррупционном суд.

Как сообщал УРА-Информ, закон "О Высшем антикоррупционном суде" в четверг, 14 июня 2018 года, вступил в силу. Накануне, в среду документ был опубликован в издании "Голос Украины". Согласно закону он вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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