Министр обороны Молдовы гарантирует поддержку Украины

Об этом он сказал во время встречи с главой Минобороны Украины Степаном Полтораком в Одессе.

По словам молдавского чиновника, его страна как никто другой понимает, с чем пришлось столкнуться Украине, и выступает за скорейшее разрешение кризиса, сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку, так же, как Молдова всегда знает, что Украина поддерживает нас", - подчеркнул Стурза.

Стоит добавить, что главы оборонных ведомств Украины и Молдовы Степан Полторак и Евгений Стурза проводят встречу в Одессе. Анонсировалось, что они обсудят текущие вопросы сотрудничества.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия не будет пытаться "канализировать" процесс урегулирования ситуации на востоке Украины путем введения миротворческого контингента. По ее словам, единственной площадкой для восстановления мира на востоке Украины может быть только выполнения Минских соглашений.