Украина рассчитывает на продление экономических санкций ЕС против России, - МИД

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

Как отмечается, украинская страна рассчитывает на продление срока действия секторальных и экономических санкций ЕС против России до полной имплементации своих международных обязательств. В часности, на прекращения агрессии против Украины в Крыму и на Донбасс.

В МИД также прокомментировали продление "крымского пакета" санкций Евросоюза.

"Мы высоко ценим постоянное внимание ЕС к развитию ситуации в оккупированном Крыму, которая характеризуется серьезными системными нарушениями в области прав человека, в частности нарастанием репрессий со стороны оккупационных властей против этнических украинцев и крымских татар", - добавили в МИД.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сенаторы Соединенных Штатов Америки намерены ужесточить антироссийские санкции из-за вмешательства в американские выборы.