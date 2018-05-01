08:52 01.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Таиланде автобус с туристами слетел с дороги – ФОТО

Неподалеку Таиланда автобус с 36 пассажирами съехал с шоссе и перевернулся. Об этом сообщает местное издание Thai PBS.

В Таиланде автобус с туристами слетел с дороги – ФОТО

Как отмечается, в результате дорожно-транспортного происшествия по меньшей мере 20 человек получили сильные ранения.

Известно, что автобус направлялся по маршруту из Бангкока в Ханомський район Накхон-Си-Таммарата с 36 пассажирами. Он съехал с шоссе в районе Чая Сурат Тани, врезался в дерево у обочины и перевернулся.

По словам водителя транспортного средства, он был вынужден направить автобус влево из-за опасного сближения с грузовиком, который пытался обогнать автобус.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на трассе около населенного пункта Чишки во Львовской области произошла авария. По предварительной информации, столкнулись Ford C-Max с автомобилем Mersedes Benz. Виновником дорожно-танспортного происшествия выступил водитель немецкого авто, который выехал на встречную полосу с целью обгона впереди идущего грузовика.


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