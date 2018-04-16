В столичном парке прогремел взрыв – ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

Правоохранители установили, что в парке отдыхала компания молодых людей, в то время между ними и прохожими произошел конфликт. В ходе потасовки, один из компании бросил под ноги предмет, похожий на гранату.

Известно, что от взрыва пострадал сам злоумышленник - 34-летний житель Черниговской области - и 21-летний житель Броваров. С осколочными ранениями они были доставлены в больницу.

Кроме того, взрывотехники на месте происшествия изъяли фрагменты гранаты Ф1. А группа молодых людей разбежалась до прибытия правоохранителей.

Инцидент зарегистрирован в журнале единого учета, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", у здания энергогенерирующей компании "Киевэнерго" в Святошинском районе столицы прогремел взрыв. Инцидент произошел по адресу проспект Победы, 93, вызов в полицейскую часть поступил в 00:40.