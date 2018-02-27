В Словакии горело здание налоговой инспекции - ФОТО

Об этом сообщает Aktuality.sk.

Как отмечается, сильнейшние возгорание в историческом здании на улице Железнице началось около 10:30 по местному времени. В данный момент пока причина пожара не сообщается. Однако стало известно, что в этот раз обошлось без жертв.

Документация налоговой инспекции также осталась неповрежденной, поскольку она хранится в подвале.

"После убийства молодого журналиста-расследователя, который работал над материалом о налоговых махинациях, произошел пожар в налоговой инспекции в городе Кошице", - отметил словацкий журналист Томаш Коттра.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в больнице города Мирян на юго-востоке Южной Кореи возник пожар в больнице, по меньшей мере 33 человека погибли и более 70 пострадали.