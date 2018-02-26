Во Львове ребенок съехал с горки прямо под колеса авто

Во Львове 10-летняя девочка съехала на пластиковой доске с горки прямо под колеса автомобиля. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.
Отмечается, что водитель автомобиля Renault Master 1957 наехал на девочку, которая съезжала с горки. Предварительно установлено, что девочка, съезжая с горки на пластиковой доске, врезалась в заднюю часть машины и попала под колеса.
Ребенок от полученных травм скончалась в карете скорой медицинской помощи.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. По факту открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в польском городе Вроцлаве пьяный украинец за рулем автомобиля BMW, не справился с управлением и на большой скорости въехал в дерево.