13:32 26.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100187366:nastya

Во Львове ребенок съехал с горки прямо под колеса авто

Во Львове 10-летняя девочка съехала на пластиковой доске с горки прямо под колеса автомобиля. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Во Львове ребенок съехал с горки прямо под колеса авто

Отмечается, что водитель автомобиля Renault Master 1957 наехал на девочку, которая съезжала с горки.  Предварительно установлено, что девочка, съезжая с горки на пластиковой доске, врезалась в заднюю часть машины и попала под колеса.

Ребенок от полученных травм скончалась в карете скорой медицинской помощи.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. По факту открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в польском городе Вроцлаве пьяный украинец за рулем автомобиля BMW, не справился с управлением и на большой скорости въехал в дерево.

Поделиться
Читайте также:
 
В Одессе из-за непогоды отменили занятия в школах и садиках Законопроект об антикоррупционном суде могут внести в повестку дня текущей сессии, - Парубий В Краматорске на пожаре погибла семейная пара - ФОТО В Румынии из-за снегопада объявили штормовое предупреждение
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив