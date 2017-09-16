На Волыни задержали жестокого преступника

Согласно информации ведомства, женщину убил сосед, проживающий на несколько этажей выше. Преступник не назвал причину и мотивы для жестокого убийства. Возраст убитой женщины - 74-ре года.

При обследовании квартиры преступника было обнаружено несколько молотков и кухонных ножей, а также 170 патронов для различного оружия.

Полиция провела обследование дома и обнаружило свежую яму, в которой лежало орудие убийста - это строительный молоток.

Сообщается, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных увечий, а также распространением наркотиков.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Киевщине правоохранители задержали мужчину, убившего свою начальницу.