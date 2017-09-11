12:56 11.09.2017 | Происшествия | Новости
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В Конго автобус с пассажирами слетел с моста, 25 человек погибших

На западе Конго в понедельник, 11 сентября, пассажирский автобус слетел с моста.

В Конго автобус с пассажирами слетел с моста, 25 человек погибших

В результате аварии погибли 25 человек. Около 44 человек получили травма.

Как сообщает Radio Okapi, инцидент произошел, когда автобус, следовавший из Киквита в Киншасу, вылетел с дороги во время движения по мосту.

По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность тормозной системы автобуса и превышение скоростного режима.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на востоке Бразилии в понедельник утром, 11 сентября, произошла страшная авария. Тут грузовой автомобиль врезался в пассажирский автобус. В результате аварии 11 человек погибли.


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