08:59 31.05.2017 | Происшествия | Новости
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Возле посольства Германии в Афганистане произошел взрыв, есть погибшие - ФОТО

В среду, 31 мая 2017 года, возле посольства Германии в Кабуле прогремел сильнейший взрыв. В результате инцидента, погибли несколько человек, еще по меньшей мере 100 получили ранения.

Возле посольства Германии в Афганистане произошел взрыв, есть погибшие - ФОТО

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. 

Как отмечается, взорвалась заминированная автоцистерна. Таким образом, взрывной волной в здании японского посольства выбило стекла.

"Это был заминированный автомобиль рядом с посольством Германии, но в этом районе также находится несколько других важных объектов и офисов. Трудно назвать точную цель", - сообщил представитель полиции Кабула Басир Муджахид.

По информации очевидцев, большинство пострадавших - мирные жители.

На данный момент подтверждена гибель двух и госпитализация 90 человек.

Кроме того, характер травм у японских дипломатов незначительный - их жизням ничего не угрожает.

Также стало известно, что ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за взрыв.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Багдаде прогремел еще один взрыв, семь человек погибли. 
 


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