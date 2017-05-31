Возле посольства Германии в Афганистане произошел взрыв, есть погибшие - ФОТО

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, взорвалась заминированная автоцистерна. Таким образом, взрывной волной в здании японского посольства выбило стекла.

"Это был заминированный автомобиль рядом с посольством Германии, но в этом районе также находится несколько других важных объектов и офисов. Трудно назвать точную цель", - сообщил представитель полиции Кабула Басир Муджахид.

По информации очевидцев, большинство пострадавших - мирные жители.

На данный момент подтверждена гибель двух и госпитализация 90 человек.

Кроме того, характер травм у японских дипломатов незначительный - их жизням ничего не угрожает.

Также стало известно, что ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за взрыв.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Багдаде прогремел еще один взрыв, семь человек погибли.

