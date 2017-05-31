Возле посольства Германии в Афганистане произошел взрыв, есть погибшие - ФОТО

В среду, 31 мая 2017 года, возле посольства Германии в Кабуле прогремел сильнейший взрыв. В результате инцидента, погибли несколько человек, еще по меньшей мере 100 получили ранения.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Как отмечается, взорвалась заминированная автоцистерна. Таким образом, взрывной волной в здании японского посольства выбило стекла.
"Это был заминированный автомобиль рядом с посольством Германии, но в этом районе также находится несколько других важных объектов и офисов. Трудно назвать точную цель", - сообщил представитель полиции Кабула Басир Муджахид.
По информации очевидцев, большинство пострадавших - мирные жители.
На данный момент подтверждена гибель двух и госпитализация 90 человек.
Кроме того, характер травм у японских дипломатов незначительный - их жизням ничего не угрожает.
Также стало известно, что ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за взрыв.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Багдаде прогремел еще один взрыв, семь человек погибли.