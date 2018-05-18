Трамп давит на Германию, требуя взамен на торговое соглашение отказаться от российского газопровода

Боян Панчевски, The Wall Street Journal

"Президент Трамп давит на Германию, требуя "поставить на тормоз" крупную газовую сделку с Россией и этой ценой избежать трансатлантической торговой войны", - утверждает корреспондент The Wall Street Journal Боян Панчевски, ссылаясь на неназванных "немецких, американских и европейских чиновников".

"По словам этих чиновников, в апреле Трамп сказал канцлеру Германии Меркель, что Германии следовало бы прекратить поддержку "Северного потока-2" - подводного трубопровода для прокачки газа непосредственно из России через Балтийское море. Взамен США готовы начать переговоры с ЕС о новом торговом соглашении", - говорится в статье.

Газета напоминает: Вашингтон объясняет свои возражения тем, что появление "Северного потока-2" увеличит уязвимость Украины и союзников США в ЕС перед российским давлением. "Немецкие чиновники также говорят, что США жаждут заменить собой Россию в качестве поставщика газа в Европу", - пишет издание.

Между тем Меркель не прекратила поддержку "Северного потока-2", но заявила, что страны ЕС договорились предложить США "более тесное сотрудничество" по газу взамен на перманентное освобождение от пошлин на сталь и алюминий.

Корреспондент пишет: "Один высокопоставленный сотрудник Белого дома сказал, что при встречах Трамп обсуждал с канцлером Германии газопровод и пошлины, но никогда не связывал эти два вопроса напрямую".

Со своей стороны, неназванный чиновник ЕС полагает, что российский газ будет как минимум на 20% дешевле американского. "Похоже, стратегия Трампа состоит в том, чтобы принудить нас к закупкам их более дорогого газа, но, пока СПГ неконкурентоспособен, Европа не уступит этой форме вымогательства и не станет покупать по грабительским ценам", - сказал он.

По мнению Панчевски, сегодня Меркель при встрече с Путиным попытается заключить компромисс.

"Один немецкий чиновник сказал, что она попросит Путина заключить сделку, по условиям которой выгодный бизнес на транзите (Украина получает плату за разрешение на прокачку российского газа в Восточную Европу через ее территорию) сохранится даже после ввода в строй "Северного потока-2" в 2019 году", - передает корреспондент.

Исчтоник: Инопресса