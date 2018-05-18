Трамп давит на Германию, требуя взамен на торговое соглашение отказаться от российского газопровода

"Президент Трамп давит на Германию, требуя "поставить на тормоз" крупную газовую сделку с Россией и этой ценой избежать трансатлантической торговой войны", - утверждает корреспондент The Wall Street Journal Боян Панчевски, ссылаясь на неназванных "немецких, американских и европейских чиновников".
"По словам этих чиновников, в апреле Трамп сказал канцлеру Германии Меркель, что Германии следовало бы прекратить поддержку "Северного потока-2" - подводного трубопровода для прокачки газа непосредственно из России через Балтийское море. Взамен США готовы начать переговоры с ЕС о новом торговом соглашении", - говорится в статье.
Газета напоминает: Вашингтон объясняет свои возражения тем, что появление "Северного потока-2" увеличит уязвимость Украины и союзников США в ЕС перед российским давлением. "Немецкие чиновники также говорят, что США жаждут заменить собой Россию в качестве поставщика газа в Европу", - пишет издание.
Между тем Меркель не прекратила поддержку "Северного потока-2", но заявила, что страны ЕС договорились предложить США "более тесное сотрудничество" по газу взамен на перманентное освобождение от пошлин на сталь и алюминий.
Корреспондент пишет: "Один высокопоставленный сотрудник Белого дома сказал, что при встречах Трамп обсуждал с канцлером Германии газопровод и пошлины, но никогда не связывал эти два вопроса напрямую".
Со своей стороны, неназванный чиновник ЕС полагает, что российский газ будет как минимум на 20% дешевле американского. "Похоже, стратегия Трампа состоит в том, чтобы принудить нас к закупкам их более дорогого газа, но, пока СПГ неконкурентоспособен, Европа не уступит этой форме вымогательства и не станет покупать по грабительским ценам", - сказал он.
По мнению Панчевски, сегодня Меркель при встрече с Путиным попытается заключить компромисс.
"Один немецкий чиновник сказал, что она попросит Путина заключить сделку, по условиям которой выгодный бизнес на транзите (Украина получает плату за разрешение на прокачку российского газа в Восточную Европу через ее территорию) сохранится даже после ввода в строй "Северного потока-2" в 2019 году", - передает корреспондент.
Исчтоник: Инопресса
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