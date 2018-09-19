С сентября украинским пенсионерам будут выдавать новые удостоверения - ПФУ

Они одновременно будут и платежными карточками. Вместе стем те, кто вышел на пенсию раньше, по желанию также смогут получить такое удостоверение.

Об этом в среду, 19 сентября, сообщили журналистам в Пенсионном фонде Украины. Так, по данным Фонда такие удостоверения уже выдаются, начиная с 2016 внутренне перемещенным лицам. Всем остальным новые удостоверения начнут выдавать с сентября этого года.

Вместе с тем для получения такого удостоверение, пенсионеру необходимо подать соответствующее заявление в любой территориальный орган или сервисный центр ПФУ. Удостоверение изготовят в течение 30 рабочих дней, - пояснили в Фонде, добавив, что преимуществами электронного пенсионного удостоверения являются:

мгновенная идентификация лица, в частности, при обращении в органы Пенсионного фонда;

подтверждение статуса лица, которое дает право на получение льгот для пенсионеров, социальных выплат, скидок и т.д.;

невозможность подделки такого удостоверения. Также - невозможность применения мошеннических схем и противоправных действий при выплате пенсий и социальных пособий;

возможность получать услуги онлайн на веб-порталах органов власти, в том числе веб-портале электронных услуг ПФУ благодаря имеющейся в удостоверении электронной цифровой подписи. В частности, пенсионер может посмотреть в личном кабинете информацию из электронного пенсионного дела: размер пенсии, ее составляющие, страховой стаж и тому подобное. Кроме того, - подать обращение в Пенсионный фонд или заявление на назначение или перерасчет пенсии онлайн без посещения органов пенсионного фонда.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине запланирован рост минимальных пенсий - на 124 гривны. Так, в следующем году минимальная пенсия будет повышена - до 1497 гривен. Такие данные заложены в законопроекте Госбюджета на следующий год