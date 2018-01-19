13:48 19.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100184532:roman

Доходы украинцев в 2018 году будут расти, - Гройсман

Премьер - министр Украины Владимир Гройсман уверен, что в 2018 году каждый украинец сможет зарабатывать на уровне в 10 тыс гривен. Об этом передает "Урядовый портал".

Доходы украинцев в 2018 году будут расти, - Гройсман

Прогнозируемый рост по стране должен будет достигать минимум 10 тыс гривен, сейчас же этот показатель составляет семь с половиной тыс гривен по стране, а в столице он достигает до 11 тыс гривен. Примечательно, Украина вошла в первую тройку стран, где в течение 2018 года будут быстрее всего расти зарплаты, однако рост цен полностью перекрывает, если не сводит на нет любой рост. Премьер обещает в 2018 году контролировать внутренний рынок роста потребительских товаров.

Гройсман заверил, что часть зарплат будет постоянно корректироваться по индексу инфляции. Особенно это касается рабочих специальностей, учителей и медиков, которым уже в феврале поднимут зарплату на полторы тыс гривен. 

"Мы вышли на среднюю зарплату по стране в 7,4 тыс. гривен, необходимо продолжать рост", - резюмирует глава правительства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Гройман обещает прорыв в системе государственного надзора в 2018.

Поделиться
Читайте также:
 
Латвия и Эстония попали в список оффшорных зон из-за конфликта законов, - Данилюк Глава Кабмина обещает прорыв в системе государственного надзора в 2018 На Волыне автобус с пассажирами застрял на путях - ФОТО Наличный доллара подскочил до 28,91 гривны
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив