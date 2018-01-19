Доходы украинцев в 2018 году будут расти, - Гройсман

Прогнозируемый рост по стране должен будет достигать минимум 10 тыс гривен, сейчас же этот показатель составляет семь с половиной тыс гривен по стране, а в столице он достигает до 11 тыс гривен. Примечательно, Украина вошла в первую тройку стран, где в течение 2018 года будут быстрее всего расти зарплаты, однако рост цен полностью перекрывает, если не сводит на нет любой рост. Премьер обещает в 2018 году контролировать внутренний рынок роста потребительских товаров.

Гройсман заверил, что часть зарплат будет постоянно корректироваться по индексу инфляции. Особенно это касается рабочих специальностей, учителей и медиков, которым уже в феврале поднимут зарплату на полторы тыс гривен.

"Мы вышли на среднюю зарплату по стране в 7,4 тыс. гривен, необходимо продолжать рост", - резюмирует глава правительства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Гройман обещает прорыв в системе государственного надзора в 2018.