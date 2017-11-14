ВБ позитивно оценил борьбу с коррупцией в Украине

Так, Всемирный банк оценил позитивно борьбу с коррупцией в Украине, но при этом также призвал как можно скорее создать Антикоррупционный суд. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал глава Всемирного банка Джим Йонг Ким.

Согласно его словам - создание в стране антикоррупционного суда – это следующий шаг в борьбе с коррупцией. Более того, он также высоко оценил обнародование в стране электронных деклараций, а также действия Национального антикоррупционного бюро и антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщал УРА-Информ, Всемирный банк позитивно оценил украинскую пенсионную реформу.