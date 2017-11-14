16:39 14.11.2017 | Экономика | Новости
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ВБ позитивно оценил борьбу с коррупцией в Украине

Всемирный банк призывает максимально быстро создать в Украине Антикоррупционный суд.

ВБ позитивно оценил борьбу с коррупцией в Украине

Так, Всемирный банк оценил позитивно борьбу с коррупцией в Украине, но при этом также призвал как можно скорее создать Антикоррупционный суд. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал глава Всемирного банка Джим Йонг Ким.

Согласно его словам - создание в стране антикоррупционного суда – это следующий шаг в борьбе с коррупцией. Более того, он также высоко оценил обнародование в стране электронных деклараций, а также действия Национального антикоррупционного бюро и антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщал УРА-Информ, Всемирный банк позитивно оценил украинскую пенсионную реформу.


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