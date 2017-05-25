13:53 25.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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До июля текущего года ЕС должен утвердить новые квоты для Украины

Новые квоты для Украины со стороны ЕС планируют утвердить до конца июля текущего года. С целью принять данное решение до начала саммита Украина-ЕС.

До июля текущего года ЕС должен утвердить новые квоты для Украины

В данный момент в Совете ЕС необходимо прийти к единой позиции  по этому поводу.

Сообщается, что в Европейском Союзе планируют утвердить новые автономные преференции для Украины, однако позиции членов Совета ЕС существенно расходятся. В сообщении УНИАН говорится, что Мальта, которая председательствует в ЕС в первой половине 2017 года, стремится завершить эти обсуждения до конца своего мандата. При этом объемы преференций могут быть существенно пересмотрены.

Отмечается, что Еврокомиссия утвердила объем новых квот, однако в Европарламенте решили сократить его, убрав квоты на томаты и пшеницу. И в этой ситуации позиция Совета ЕС решающая.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Дональд Туск заявил о скором уходе с должности главы ЕС.


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