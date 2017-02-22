Украинские АЭС за сутки произвели 291,88 млн кВт-ч электроэнергии

Отметим, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

В настоящее время на атомных станциях Украины в работе 14 из 15 энергоблоков. Кроме того, на энергоблоке №3 Запорожской АЭС 7-ые сутки среднего планового ремонта.

В свою очередь диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 010 МВт, РАЭС - 2650 МВт, ЮУАЭС - 2 470 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.

"По состоянию на 22 февраля 2017 года, балансовое ограничение составляет 210 МВт", - говорится в сообщении пресс-службе.

Также добавим, что с балансовыми ограничениями работали: РАЭС-1 - 52%. При этом за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 4,56 млн кВт-ч электроэнергии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские станции за прошедшие сутки выработали 289,34 млн кВт-ч электроэнергии.