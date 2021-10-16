Здоровье

Стала известна стоимость места под ИВЛ в больницах ОРДО

Как стало известно из телеграмм-канала «Донбасский кейс, в так называемой «ДНР» в медицинских учреждениях услуги подключения к искусственной вентиляции лёгких для тяжело больных пациентов стали платными. И стоимость услуги впечатляет.

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Об этой информации сообщил телеграмм-канал «Донбасский кейс» ,  передает Ura-inform

Так за шанс выжить запрашивают 35 000 рублей (13 000 гривен). При том что судя по данным статистики, выживаемость после подключения к ИВЛ  составляет не больше 30% больных.

В сообщениях интернет-ресурса также сообщается, что в так называемой «ДНР» уже наблюдаются торги за места в очередь на искусственную вентиляцию лёгких. Большим спросом пользуются кислородные концентраторы, которые требуются как амбулаторно проходящим лечение больным, так и в стационаре.

Стоимость аппарата в Ростовской области составляет около 70 000 рублей (26000грн), а в ОРДЛО предлагают его взять в арендное пользование за 2500 рублей (930 грн) в сутки.

На ресурсе выложено обращение местного жителя, который столкнулся с медицинской реальность в «республике. В котором он обращается от имени всего народа к так называемым местным «властям» дабы они просили гуманитарную помощь у РФ, так как в местных больницах ничего нет.

Но на эту помощь можно не рассчитывать местным жителям , так как препараты подороже станут продавать либо в больницах либо в аптеках, а бесплатно люди могут получить лишь парацетамол, сказал блогер

 Напомним, ранее сообщалось, «Министр» здравоохранения так называемой «ЛНР» Пащенко выступила с обращением к жителям «республики».

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