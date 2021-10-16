Зеленским принято еще одно решение против Разумкова

Президентом Украины Владимиром Зеленским был подписан новый указ четырнадцатого октября. А опубликовали на сайте Офиса Президента пятнадцатого октября. Касался он перестановок в рядах СНБО.

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Об этой информации сообщил сайт Офиса президента Украины , передает Ura-inform.

Данным официальным документом подтверждается смена в составе национальной безопасности и обороны Украины. Так, бывший глава Верховной Рады Димитрий Разумков больше не будет входить в состав национальной безопасности, вместо него будет новый члена совета – нынешний спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук:

«Провести замену в составе Совета нацбезопасности страны. Ввести в него нового члена — Стефанчука (с его согласия); исключить из состава Совета нацбезопасности и обороны страны Разумкова. Указ начинает действовать с момента его опубликования, то есть с пятнадцатого октября 2021 года», — говорится из сообщений сайта Офиса президента..

Напомним ранее сообщалось, Кабмин анонсировал повышение пенсий до 7800 грн с 1 января 2022: утверждены категории которых это коснётся.