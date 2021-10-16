Когда нужно делать прививку, переболевшим COVID-19: главный санитарный врач

Со слов главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, учёными доказано, что вакцины против коронавируса не оказывает никакого действия на РНК или ДНК, генома людей и считается безопасной.

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Об этой информации сообщил Glavred, передает Ura-inform.

А переболевшим коронавирусом людям можно делать прививку спустя 6-8 месяцев после того, как они побороли инфекцию, сказал Кузин.

Так же он пояснил, что это касается тех пациентов, которые не находятся в группе риска. Те же, кто входит в данную категорию, вакцинацию необходимо проводить сразу же после того, как они выздоровели и завершили первичный цикл реабилитации.

Со слов Кузина, учёными доказано, что вакцины являются безопасными для человека, так как ничего не могут изменить в организме человека.

«По вакцинам закончили 2 полных этапа клинических испытаний, а также третий находится на завершающем этапе. Последний является финальным этапом в исследованиях по безопасности вакцин»,- пояснил главный санврач.

Напомним, ранее сообщалось, Учёные назвали дату, когда COVID-19 не будет опасным и станет обычной простудой.