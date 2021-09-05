Украина завершила выступления на Паралимпиаде в Токио: что имеем в арсенале

Украинские спортсмены по количеству завоёванных медалей показали второй результат за всю историю паралимиад для Украины.

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Об этой информации сообщила Ttribuna.COM , передает «УРА Информ».

В течении 12 дней наши спортсмены показывали триумфальные результаты в 15 видах спорта. И хоть в последний день соревнований в Токио, 5 сентября, наши спортсмены так и не смогли завевать ни одной медали.

Зато в общем арсенале спортсменов есть 98 медалей из них 24-золотых,47-серебрянных,27-бронзовых. Лучший результат у Украины был лишь в 2016 году в Рио. Там спортсмены завоевали-117 наград. И теперь в общем медальном зачёте Украина заняла шестое место.

Больше всего медалей на Паралимиаде для Украины принёс украинский пловец Максим Крипак. Он смог установить два мировых рекорда, а также завоевать в Токио семь медалей-пять золотых, и по одному серебру и бронзе. Равных ему не было, он брал медали буквально во всех заплывах.

Максим Крипак оказался самым титулованным паралимпийцем в истории Украины.

Официальное закрытие Паралимпиады начнётся сегодня в два часа дня.

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