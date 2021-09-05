Главная причина распада СССР: бывший помощник Горбачёва назвал неожиданную причину

Почти 30 лет назад Михаил Горбачёв последний раз старался спасти СССР от распада. Но всё же краха избежать не удалось.
Об этой информации сообщило РосМИ, передает «УРА Информ».
Основной причиной распада Советского Союза, уверяет бывший помощник президента СССР Михаила Горбачёва Олег Ожерельев, послужила именно проблема с продовольствием.
Так как все из советской «верхушки» привилегированно снабжались продуктами питания и ни в чём не нуждались они на себе не ощущали проблему продовольственной системы, рассказал бывший чиновник. Зато для рядовых жителей бывшего СССР — это тема была проблемной.
Если бы жёны высокопоставленных чиновников хоть однажды по прошлись по центральным магазинам и сделали покупки там, то ситуация в союзе точно изменилась бы.
С его слов, высшие партийные чиновники на всех уровнях хорошо знали об этой проблеме, но на себе это прочувствовать они не могли, «пропускали ее через свой желудок». И если бы основная продовольственная причина была быстро и вовремя решена, то краха союза можно было избежать.
Так же он вспомнил как было подорвано сельское хозяйство из-за введения коллективизации, оно было ведь главной составляющей экономики союза. Поэтому, её можно считать виновной в похоронах СССР, — подытожил бывший помощник президента по экономике.
Напоминаем, Белый дом поставил ультиматум Киеву: названо главное условие