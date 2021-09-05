Политика

Главная причина распада СССР: бывший помощник Горбачёва назвал неожиданную причину

Почти 30 лет назад Михаил Горбачёв последний раз старался спасти СССР от распада. Но всё же краха избежать не удалось.

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Об этой информации сообщило РосМИ, передает «УРА Информ».

Основной причиной распада Советского Союза, уверяет бывший помощник президента СССР Михаила Горбачёва Олег Ожерельев, послужила именно проблема с продовольствием.

Так как все из советской «верхушки» привилегированно снабжались продуктами питания и ни в чём не нуждались они на себе не ощущали проблему продовольственной системы, рассказал бывший чиновник. Зато для рядовых жителей бывшего СССР — это тема была проблемной.

 Если бы жёны высокопоставленных чиновников хоть однажды по прошлись по центральным магазинам и сделали покупки там, то ситуация в союзе точно изменилась бы.

С его слов, высшие партийные чиновники на всех уровнях хорошо знали об этой проблеме, но на себе это прочувствовать они не могли, «пропускали ее через свой желудок». И если бы основная продовольственная причина была быстро и вовремя решена, то краха союза можно было избежать.

Так же он вспомнил как было подорвано сельское хозяйство из-за введения коллективизации, оно было ведь главной составляющей экономики союза. Поэтому, её можно считать виновной в похоронах СССР, — подытожил бывший помощник президента по экономике.

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