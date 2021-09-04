Я хотел продлить контракт со сборной Украины: Шевченко об окончании контракта

Шевченко заявил что следом после Европейского чемпионата он принял решение о пролонгации с отечественной командой.

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Об этой информации сообщило News.liga.NET , передает Ura-inform.

Экс-главный тренер национальной сборной футбольной команды «Динамо собрал конференцию только спустя один месяц после ухода с тренерской должности, так как ждал когда у всех его помощников выпадет возможность собраться в столице.

Как заявил Андрей Шевченко, он не хотел уходить с тренерской должности, а так же хотел продлить свой контракт.

«Контракт подписывался на год с возможностью продления на полтора года после по обоюдному желанию сторон.Так же в нём были названы условия пролангации и вопросов касательно финансовых средств там нет», утверждает Шевченко.

Спортсмен отмечает, что заявлял президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко о своём намерении продолжить работу со сборной. Но за месяц со слов Шевченко, он так и не получил никаких предложений со стороны официальных лиц о продолжении контракта или заключении ещё одного.

«Я не хочу говорить об уходе, я только заявил что мой контракт подошёл к концу», резюмировал тренер.

Павелко же ранее сообщал ,о решении Шевченко работать в клубе и выражал надежду что бывший главный тренер и его штаб останутся в УАФ в роли консультантов.

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