Водители ОДЛО испытали ещё один стресс: причины их возмущения

Местные жители ОРДЛО очень обеспокоены тем, что происходит у них на заправочных станциях горючего.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает «УРА Информ».

В социальных сетях ведётся бурное обсуждение об очередном подорожании разных видов горючего на заправках, и что будет дальше с расценками.

«Вот это вам и «республика». Опять поднялись цены на бензин и газ на заправках «ЛНР» и «ДНР». Водители транспортных средств находятся в шоке», — написал местный житель.

С его слов, те цены, которые были минимальными на бензин, выросли ещё на 1 рубль, на газ сразу на два рубля.

Так теперь за литр 92-го бензина придётся платить 55 рублей, а 95-й будет стоить 52 российских рубля.

«На пропане ездить больше не выгодно. Так же, как и надеяться на уменьшение цены тоже. Так как слышали, что это начальное повышение и в скором времени цены поднимутся опять. Только доходы остаются на прежнем уровне и там о повышении речи не идёт», — возмутился мужчина. Напоминаем, «Л/ДНР» пришел новый приказ из Москвы: военкор сообщила, что «власти» ОРДЛО начали выдавать людям