14:40 05.10.2020 | Технологии | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Запущенная в космос Tesla Roadster приближается к Марсу

7 октября Tesla Roadster приблизится к Марсу. Минимальное расстояние составит около семи миллионов километров.

Запущенная в космос Tesla Roadster приближается к Марсу

Во время дебютного запуска ракета Falcon Heavy взлетела 6 февраля 2018 года в 21:45 по центральноевропейскому времени с пусковой установки LC-39A во Флориде. Ракета Falcon Heavy (FH) несла в этом первом полете Tesla Roadster, а в нем "водителя" - манекен Starman.

Об этом пишет УРА-Информ.

Полет прошел успешно - разгонный блок Falcon Heavy, Tesla Roadster и Starman находился на гелиоцентрической орбите с апогеем, превышающим орбиту Марса. Орбита, по которой этот набор (в настоящее время) движется, эксцентрична (приблизительно 0,256). Перигелий этой орбиты составляет 0,986 а.е., а афелий - 1,663 а.е. Все это вращается вокруг Солнца со временем 557 дней. Орбита изменится минимально из-за множества внешних факторов.

В мае 2020 года Tesla Roadster во второй раз достиг афелия на своей орбите. И снова Tesla Roadster будет рядом с Землей в феврале 2021 года.

7 октября 2020 года Tesla Roadster относительно близко пролетит мимо Марса. Минимальное расстояние до Красной планеты составит около семи миллионов километров. Это слишком большое расстояние для Марса, чтобы существенно повлиять на дальнейшую орбиту Теслы вокруг Солнца.

Пребывание в "глубоком космосе", вероятно, уже повлияло на внешний вид Tesla. Вероятно, автомобиль сильно обесцвечен во многих местах, а некоторые элементы, возможно, уже потеряли свой внешний вид.

Ранее мы сообщали, что Tesla будет создавать умные часы.


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