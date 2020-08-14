13:07 14.08.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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Tesla будет создавать умные часы

Компания, известная прежде всего своими инновационными электромобилями, вскоре может пополнить список продуктов умными часами.

Tesla будет создавать умные часы

Все из-за записи в базе данных FCC. Норвежская компания Xplora Technologies занимается с уличным оборудованием и умными часами отправила заявку на новое устройство. В этом не было бы ничего удивительного, если бы не тот факт, что в приложении упоминается Tesla как одна из компаний, участвующих в проекте.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Tech News.

На данный момент ситуация не ясна, и неизвестно, почему Tesla будет сотрудничать с вышеупомянутой компанией. Среди предположений раздаются голоса относительно предполагаемого поглощения бренда Xplora Technologies технологическим гигантом.

В этом есть смысл, особенно с учетом того, что Tesla в течение некоторого времени интересовалась использованием смартфонов и других мобильных устройств для открытия автомобилей. Подобное решение было недавно представлено брендом Apple в своих Apple Watch.

Дополнительная информация по этой теме, вероятно, появится в ближайшее время. Между тем о возможном появлении умных часов Tesla остаются только догадки. Как показал недавно представленный автомобиль Cybertruck - для Илона Маска нет никаких стилистических ограничений.

Ранее мы сообщали, что Xiaomi представила прозрачный телевизор.


  
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