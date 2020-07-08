Кто может бесплатно сдать тест на коронавирус в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, кто именно в Украине может сдать тест COVID-19, при этом не заплатив ни копейки. Глава МОЗ отметил, что ранее был принят соответствующий механизм тестирования.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"Тестируются все люди, у которых есть признаки коронавирусной болезни. Они все тестируются бесплатно. Следующее - тестируются бесплатно лица, находившиеся в контакте с больным человеком, которому подтвердили уже диагноз коронавирусной болезни COVID-19, все близкие и все, кто находится в контакте, тоже тестируются бесплатно", - отметил Степанов.

Он также отметил, что во время плановой госпитализации для проведения операционных вмешательств или по другим причинам, тоже тестируются бесплатно.

Максим Степанов также отметил, что медицинские сотрудники, которые работают с больными на каоронавирусную инфекцию, сдают тесты на COVID-19 каждые 14 дней.

Напомним, что по последним данным в Украине зафиксировано более 50 тысяч случаев заражения коронавирусом.