09:33 08.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: снова резкий скачок, данные за 8 июля

После двух дней с показателем ниже 600 новых случаев заболевания на коронавирус, сегодня снова случился резкий скачок и было зафиксировано более 800 новых пациентов.

Коронавирус в Украине: снова резкий скачок, данные за 8 июля

В общей сложности показатель заболеваемости в стране превысил 50 000. В Украине 50 414 человек сдало положительный тест на коронавирусную инфекцию. За вчерашние сутки было выявлено 807 новых случаев заболеваемости. При том два предыдущих дня фиксировался показатель ниже 600, но на выходных всегда более низкие результаты, чем в обычные дни.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные СНБО.

Продолжает лидировать по количеству новых случаев Львовская область. Там за последние 24 часа было зафиксировано 117 новых случаев. В городе Киеве – 113 позитивных новых тестов, а в Ровненской области – 76.

За последние 24 часа умерло 23 пациента, больше всего летальных случаев зафиксировано также во Львовской области – шесть, в Харьковской - пять, а в Закарпатской – четыре. 1 306 человек умерло от коронавируса в Украине в общей сложности.

Есть и позитивные новости, за последние сутки выздоровело 926 человек.

Ранее мы сообщали, что ученые поделились печальными прогнозами касательно иммунитета к коронавирусу.


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