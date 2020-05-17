Коронавирус у соседей: какая ситуация в Польше

В стране за последнее время было зафиксировано 137 новых случаев заболевания. Новые случаи касаются следующих регионов: Силезское (92), Великопольское (25), Опольское (8), Нижнесилезское (4), Малопольское (3), Поморское (2), Западнопоморское (1), Люблинское (1) и Подляское (1).

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на WP.

Четыре зараженных человека погибли. Речь идет о 85-летней женщине (Познань), 80-летнем мужчине (Рацибуж), 90-летней женщине (Кракове), 78-летнем мужчине (Згеж). У всех людей были сопутствующие заболевания.

Общее количество людей, зараженных коронавирусом в Польше, составляет 18 394, из которых 919 умерли.

Последний ежедневный отчет Министерства здравоохранения показывает, что выздоровело 4451 человек. В свою очередь, 2459 пациентов госпитализированы с коронавирусом. 84 542 человека находятся на карантине, а 18 195 человек находятся под эпидемиологическим контролем.

Напоминаем, что первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции в Польше был зафиксирован 4 марта. День после Украины.

На данный момент в Украине почти такой-же показатель заболеваемости – 18 291. В тоже время в Украине умерло меньшее количество пациентов – 514.