Младший Кличко уйдёт в политику? Олимпийский чемпион сделал заявление

Всем известный спортсмен Владимир Кличко, младший брат мэра Киева и лидера партии «Удар» Виталия Кличко заявил, что политика ему не чужда.

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Об этой информации сообщил Aspi, передает Ura-inform.

Пока Владимир Кличко, в сравнении со своим старшим братом, который уже является профессиональным политиком, остаётся активистом.

Но Владимир заявил, что если бы он и стал политическим деятелем, то показывал бы результаты намного лучше и эффективнее, чем нынешние политики.

«В то время, когда я смотрю или слушаю украинских, политиков — а я ними пристально веду наблюдение, -то очень часто задаюсь вопросом: кто это за смешные люди? О чём они говорят? Чем они занимаются? Я точно знаю, что смогу лучше всё это делать», заявил Владимир.

Также он отметил, что со всей серьёзностью относится к профессии политического деятеля. И сказал, что не понимает выражения «пойду в политику». С его слов туда не идут, политикой или нужно заниматься, или она займётся тобой.

Но на данный момент, сказал чемпион, он сделал выбор не заниматься политической карьерой.

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