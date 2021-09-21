Политика

Младший Кличко уйдёт в политику? Олимпийский чемпион сделал заявление

Всем известный спортсмен Владимир Кличко, младший брат мэра Киева и лидера партии «Удар» Виталия Кличко заявил, что политика ему не чужда.

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Об этой информации сообщил Aspi, передает Ura-inform.

Пока Владимир Кличко, в сравнении со своим старшим братом, который уже является профессиональным политиком, остаётся активистом.

Но Владимир заявил, что если бы он и стал политическим деятелем, то показывал бы результаты намного лучше и эффективнее, чем нынешние политики.

«В то время, когда я смотрю или слушаю украинских, политиков — а я ними пристально веду наблюдение, -то очень часто задаюсь вопросом: кто это за смешные люди? О чём они говорят? Чем они занимаются? Я точно знаю, что смогу лучше всё это делать», заявил Владимир.

Также он отметил, что со всей серьёзностью относится к профессии политического деятеля. И сказал, что не понимает выражения «пойду в политику». С его слов туда не идут, политикой или нужно заниматься, или она займётся тобой.

Но на данный момент, сказал чемпион, он сделал выбор не заниматься политической карьерой.

Напомним, ранее сообщалось, Сейчас «трясёт весь мир»: Зеленский в США заявил какую роль ООН играет в разрешении конфликта в Украине (видео).

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