В РФ заявили, что выборы в Госдуму стали «праздником» для жителей ОРДЛО

Многие жители ДНР и ЛНР приехали на избирательные участки

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Жители временно оккупированных территорий восточной Украины якобы реализовали свое конституционное право во время голосования на выборах в Госдуму РФ. Также они якобы осознанно сделали свой выбор во имя счастливого и мирного будущего РФ. Об этом заявил председатель высшего совета партии «Единая Россия», полномочный представитель Российской Федерации в Контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов, передает УРА-Информ.

«Несмотря на возможность принять участие в выборах онлайн, многие жители ДНР и ЛНР приехали на избирательные участки, расположенные на территории Ростовской области. Для граждан Российской Федерации, проживающих на Донбассе, выборы 17−19 сентября 2021 года стали настоящим праздником. Ведь из-за саботирования Киевом Минских договоренностей эти люди фактически лишены возможности влиять на судьбу Украины», — отметил российский политик.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Польши заявило о незаконности проведения выборов в Госдуму Российской Федерации на территории аннексированного украинского Крыма. Также в Варшаве осудили массовое предоставление паспортов России гражданам временно оккупированных территорий восточной Украины, и организации электронного голосования на Донбассе.