ВРУ упростила закупку инновационных лекарственных средств

ДУД являются специальными договорами между владельцем регистрационного удостоверения на лекарственное средство и плательщиком медицинских услуг

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Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4662. Он касается возможности обеспечения закупок лекарств по договорам управляемого доступа. Данное решение во втором чтении поддержали 309 нардепа, пишет УРА-Информ.

Данный закон, как отметили в ВРУ, предусматривает внедрение договоров управляемого доступа при закупках оригинальных лекарственных средств.

“Основная задача применения процедур ДУД — обеспечение доступа пациентов к инновационным лекарственным средствам в соответствии с бюджетными программами и рациональное использование ресурсов здравоохранения, в частности при лечении тяжелых хронических заболеваний — онкологии, гематологии, редких патологий, применении вспомогательных репродуктивных технологий и т.д.”, — сказано в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 21 сентября на территории Украины зафиксированы еще 5 159 новых случаев заражения пневмонией нового типа COVID-19.