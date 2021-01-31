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В РФ возобновились протесты в поддержку Навального

По предварительным данным, на протесты по всей территории РФ должны выйти жители более 142 городов

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На дальнем востоке Российской Федерации 31 января люди уже вышли на митинги в поддержку отравленного российского оппозиционера Алексея Навального, которого недавно арестовали и незаконно судили. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на российские СМИ.

Также уже известно боле чем 200 задержанных.

По предварительным данным, на протесты по всей территории РФ должны выйти жители более 142 городов Российской Федерации. Также еще десятки протестных акций в поддержку оппозиционера пройдут за рубежом.

В столице РФ уже были приняты ограничительные меры. В Москве правоохранители ограничили движение пешеходов, также закрыли заведения общего питания и магазины. Помимо этого, власти изменили маршруты движения общественного транспорта. Было закрыто семь станций метро.

Сообщается, что в Екатеринбурге на акцию протеста вышло около двух тысяч человек. В то время, как в Москве еще до начала акций протеста начали задерживать людей.

При этом известно, что в Санкт-Петербурге полицейские с утра проводят обыски у активистов как минимум по шести адресам. Известно о закрытии вестибюлей шести станций метро.

В это же время в Перми силовики перекрывают улицы города. В том числе задействована и конная полиция.

Сообщается, что в Челябинске на митинге сотрудники правоохранительных органов проводят жесткие задержания. Там полицейские просто выдергивают людей из толпы.

Ранее сообщалось, что на 30 и 31 января в Российской Федерации вновь пройдет волна протестов в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. 

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