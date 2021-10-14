«Слава Украине!»: Генконсульство РФ поздравило украинцев с праздником

В социальной сети также опубликованы данные сотрудников ФСБ, ГУ ГШ РФ, СВР
Генконсульство Российской Федерации поздравило украинцев с праздником словами «Слава Украине!». Видео с официальной страницы Генконсульства России в социальной сети instagram опубликовало издание Инсайдер UA, передает УРА-Информ.
«Официальный аккаунт в инстаграм Генконсульства РФ в Харькове выразил надежду, что «со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине», — сказано в сообщении
Также, как сообщается, в социальной сети опубликованы личные данные сотрудников ФСБ, ГУ ГШ РФ, СВР а также сотрудников ГК РФ в Харькове.
«Как думаете — чистосердечное признание или взлом?», — интересуются вопрос журналисты издания.
Ранее сообщалось, что заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры в Российской Федерации по восстановлению мира на Донбассе можно считать «продуктивными».
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