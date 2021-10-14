В США назвали переговоры в РФ по восстановлению мира на Донбассе «продуктивными»

Дипломат из США провела переговоры с Дмитрием Козаком

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Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры в Российской Федерации по восстановлению мира на Донбассе можно считать «продуктивными». Об этом сообщил на своей странице в Twitter пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц, передает УРА-Информ.

Пресс-секретарь посольства рассказал о встрече Нуланд с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Стоит напомнить, что она состоялась 13 октября в Москве.

«Мы провели продуктивные переговоры с Дмитрием Козаком по поводу наших общих интересов, разделяемых также Украиной, Францией и Германией и касающихся полного выполнения минских соглашений и восстановления мира, стабильности и украинского суверенитета в Донбассе», — приводит Ребхольц слова заместителя госсекретаря США в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что жителям оккупированных территорий украинского Луганска, которые старше 65 лет напомнили об обязательном соблюдении режима самоизоляции.