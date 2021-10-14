Политика

В США назвали переговоры в РФ по восстановлению мира на Донбассе «продуктивными»

Дипломат из США провела переговоры с Дмитрием Козаком

Время чтения: 38 Секунд

Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры в Российской Федерации по восстановлению мира на Донбассе можно считать «продуктивными». Об этом сообщил на своей странице в Twitter пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц, передает УРА-Информ.

Пресс-секретарь посольства рассказал о встрече Нуланд с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Стоит напомнить, что она состоялась 13 октября в Москве.

«Мы провели продуктивные переговоры с Дмитрием Козаком по поводу наших общих интересов, разделяемых также Украиной, Францией и Германией и касающихся полного выполнения минских соглашений и восстановления мира, стабильности и украинского суверенитета в Донбассе», — приводит Ребхольц слова заместителя госсекретаря США в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что жителям оккупированных территорий украинского Луганска, которые старше 65 лет напомнили об обязательном соблюдении режима самоизоляции. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Путин рассказал, пойдет ли еще на президентский срок

Путин ответил, хочет ли он быть президентом, до исполнения 84 лет

Украина может завершить войну на Донбассе: в Кремле объяснили каким образом

Песков прокомментировал и ситуацию на Донбассе

В ОРДЛО пожаловались на «ультиматум» от Украины

На заседании 12 октября обсуждали «дорожные карты» по урегулированию конфликта

Россия готовит Донбассу судьбу непризнанной Абхазии, — Климкин

Уже сейчас из ОРДЛО выезжают все, кто имеет такую ​​возможность

«Нормандская четверка» соберется на уровне глав МИД

О возможной встрече лидеров глав стран «четверки» пока не сообщается

Шмыгаль заявил о «авиационном безвизе» с ЕС: что это даст украинцам

Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём было заявлено о подписании «Соглашения «об открытом небе» с Европейским Союзом.