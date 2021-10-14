Путин рассказал, пойдет ли еще на президентский срок

Путин ответил, хочет ли он быть президентом, до исполнения 84 лет

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Президент РФ Владимир Путин рассказал, будет ли он баллотироваться еще на один президентский срок. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на интервью Путина одному из российских СМИ.

«Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее. Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято», — отметил глава РФ.

Ранее сообщалось, что заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры в Российской Федерации по восстановлению мира на Донбассе можно считать «продуктивными».