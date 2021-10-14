Общество

ОРЛО загибается от коронавируса: кому обязаны жители Донбасса растущими показателями

на сегодняшний день, один из основных каналов распространения коронавируса в «Л-ДНР» — это поездки в Россию.

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Жители временно оккупированных территорий Донбасса рассказали, как местные «власти» борются с эпидемией пневмонии нового типа. Стало известно, что около 600 жителей Луганска ежедневно выезжают в РФ для получения паспортов. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местный паблик «Донбасский кейс».

Несмотря на огромное число заболевших в «республике», российская паспортизация не прекращается.

«Там люди не только забирают готовые паспорта граждан РФ. За время поездки люди стараются решить вопросы по максимуму: сходить в банк, в центр административных услуг, пробежаться по магазинам», — пишет местный паблик.

Стоит отметить, что РФ в данный момент загибается от новых случаев заражения, несмотря на это, жители ОРДЛО вынуждены ездить в РФ.

«Но в республиках Донбасса все идет к тому, чтобы мы вышли на первое место в мире по смертности, и эту информацию не удастся утаить — несмотря на все усилия «чиновников минздрава», которые угрожают врачам за оглашение страшных данных по смертности», — пишет «Донбасский кейс».

Ранее сообщалось, что по состоянию на 14 октября на территории Украины было зафиксировано еще 18 881 новых случаев пневмонии нового поколения COVID-19.

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