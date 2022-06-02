С Ивлеевой потребовали 250 миллионов рублей через суд: стало известно, что случилось

Не так давно Настя Ивлеева запустила в социальных сетях спортивный онлайн-курс — цикл тренировок, призванный помочь людям оставаться в форме и заниматься спортом. Но не всем понравилась идея блондинки.

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Об этой информации сообщили в росСМИ, передает «УРА-Информ».

Уточняется, что в районный суд Смольного в Санкт-Петербурге поступило заявление от тренера с десятилетним стажем Виталия Гудкова. Предыстория судебного процесса такова: мужчина выиграл спортивный курс Ivle Fierce Flex, после чего решил подать жалобу: мол, тренировки вредны для здоровья. Кроме того, Гудкова возмутило, что теледива дала несколько видеоуроков, распивая вино.

«Анастасия Ивлеева в своем марафоне пропагандирует нездоровый образ жизни и употребление алкоголя, что может нанести вред всем пользователям продукта, независимо от того, полностью он укомплектован или нет», — говорится в заявлении истца.

В итоге тренер с десятилетним стажем, проанализировавший проект Ивли, пришел к выводу, что автор некомпетентен и не может гарантировать эффективность марафона. Когда Виталий узнал, что Настя заработала на своем проекте 253 миллиона рублей, он решил потребовать… 250 миллионов.

“Считаю эту сумму разумной и оправданной. Когда я ее получу, планирую потратить на благотворительность и пропаганду здорового образа жизни”, — написал Гудков.

Подтверждение отправки заявления ответчику и электронный счет-фактуру от 26 мая он поддержал.

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