Также никаких выплат не получают и «добровольцы», которых «бросили, как мясо, на передовую»

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Российские оккупанты жалуются, что после участия в войне на территории суверенной Украины правительство РФ не выплачивают им обещанных компенсаций. Об этом оккупанты пишут в целом ряде жалоб, которые появились в социальных сетях. Данные сообщения опубликовал украинский военный Анатолий Штефан на своем телеграм-канале, передает УРА-Информ.

Один из российских оккупантов рассказал о друге, который получил закрытую черепно-мозговую травму, а также ушиб головного мозга. Сначала солдат лежал в госпитале на оккупированной территории ЛУганской области, откуда его должны были направить в Ростов.

«Но затем туда приезжает полковник и наорал там на врачей и сказал исправить им диагноз», — жалуется оккупант.

После этого раненых снова отправляют на «спецоперацию».

«Кто будет отказываться от дальнейшего участия, увольняют. Записи в военном билете нет об участии в СВО», – негодуют оккупанты, которые были брошены на войну в Украине еще с февраля.

Без записей в военном билете российские оккупанты не могут требовать ни выплат, ни компенсаций, ни отпуска.

«Почему солдатам-срочникам, участвовавшим в СВО, не хотят платить. Они оказались незаконно за пределами РФ и участвовали в СВО. Также наравне с контрактниками выполняли свои боевые задачи, рискуя своей жизнью. А по возвращении назад нужно доказывать их присутствие и участие. Платить не хотят», – отмечают солдаты срочной службы.

Ранее сообщалось, что коллаборанты в «ЛНР» озвучили цели, которые «необходимо уничтожить» на территории суверенной Украины в первую очередь.