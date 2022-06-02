В Бердянске прогремел мощный взрыв в районе порта

Есть пробитие

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В оккупированном на данный момент российской армией Бердянске прогремел мощный взрыв в районе порта. Об этом сообщают местные жители в соцсетях, передает УРА-Информ.

«В Бердянске в районе морпорта прогремел сильный взрыв.

Подробности уточняются!», – подтверждает информацию из соцсети официальный сайт Бердянского городского совета “Бердянск сейчас”.

Также местное население в соцсетях публикует фото дымового столба.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты жалуются, что после участия в войне на территории суверенной Украины правительство РФ не выплачивают им обещанных компенсаций.