Общество

В Бердянске прогремел мощный взрыв в районе порта

Есть пробитие

Время чтения: 23 Секунд

В оккупированном на данный момент российской армией Бердянске прогремел мощный взрыв в районе порта. Об этом сообщают местные жители в соцсетях, передает УРА-Информ.

«В Бердянске в районе морпорта прогремел сильный взрыв.
Подробности уточняются!», – подтверждает информацию из соцсети официальный сайт Бердянского городского совета “Бердянск сейчас”.

Также местное население в соцсетях публикует фото дымового столба.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты жалуются, что после участия в войне на территории суверенной Украины правительство РФ не выплачивают им обещанных компенсаций.

Счастлив
Счастлив
50 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
50 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

ВСУ втянули врага в ловушку в Северодонецке, – Арестович

Эту информацию пока не подтвердили власти Луганской области

“Пусть Пушилин помогает”: дончане отказываются поддерживать мобилизованных в ОРДЛО

В 2014 году «ребята сами шли служить», а потом, когда к «власти» пришел Пушилин, все «разбежались»

«Кто-то просил нас защищать?»: в ОРДО прозрели, что Донбасс не «спасают»

Они возмущены тем, «спецоперация по «осбождению» Донбасса только больше усугубила положение и количество жертв

«Референдума» не будет: в РФ снова “кинули” Донбасс

В Кремле вновь обвинили Украину

«Наорали, увольняют, бросили, как мясо»: оккупанты обижены на свое руководство

Также никаких выплат не получают и «добровольцы», которых «бросили, как мясо, на передовую»

Оккупанты назвали цели, которые первоочередно «необходимо уничтожить» в Украине

Это необходимо сделать предотвращения поставок иностранной военной техники на Донбасс