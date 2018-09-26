Усик удивил "игрой" на фортепиано - ФОТО

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик сымитировал игру на пианино.
Об этом свидетельствует видео, опубликованное на инстаграм-странице "easyonsport".
Отметим, что украинский боксер уже не впервые радует своих фантов музыкальным творением. На этот раз Усик сыграл "К Елизе" Бетховена.
На самом деле за музыкальным инструментом прятался смартфон, с которого раздавалась настоящая музыка. Стоит отметить, что точная дата съемки ролика остается неизвестной, как и то, кто именно снимал действо.
Добавим, 10 ноября в Манчестере состоится поединок Александра Усика с британцем Тони Беллью. Украинец будет защищать все свои титулы.
Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", почетный чемпион мира отказался от звания "Герой Украины".