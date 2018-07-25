17:18 25.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Представители "нормандской четверки" обсудят в Берлине миротворцев Донбассе

Руководители политических департаментов МИД стран «нормандской четверки» во время своей встречи в Берлине обсудят, в частности, возможность введения в Донбассе миротворческой миссии Организации Объединенных Наций, сообщил представитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик, передает Радио Свобода.

Представители

По его словам, встреча состоится 26 июля.

Статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что политдиректора стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия) обсудят предложенный Москвой референдум в Донбассе.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается С 2014 год после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы». По данным ООН, за время конфликта погибли более 10 000 человек.


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