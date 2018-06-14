22:15 14.06.2018 | Политика | Новости
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В Грузии назвали имя нового премьера

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" предложила на пост премьер-министра страны кандидатуру министра финансов Мамуки Бахтадзе.

В Грузии назвали имя нового премьера

Как сообщают "Новости-Грузия", 36-летний Бахтадзе с 2010 по 2012 год работал генеральным директором Грузинской международной энергетической корпорации. С апреля 2013 четыре года возглавлял государственную компанию АО "Грузинская Железная дорога".

Бахтадзе стал министром финансов в правительстве бывшего премьера Георгия Квирикашвили 13 ноября 2017.

Напомним, вчера, премьер-министр Георгий Квирикашвили ушел в отставку.

Его отставка связана с протестными акциями в Грузии, которые начались в конце мая. Протестующие требуют "восстановления справедливости" в деле об убийстве 16-летнего подростка в декабре 2017 года.

Как сообщал УРА-Информ, люди вышли 31 мая к зданию Главной прокуратуры в грузинской столице Тбилиси. Они недовольны решением суда по убийству 16-летних подростков Левана Дадунашвили и Давида Саралидзе в центре города 1 декабря 2017.


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