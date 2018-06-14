В Грузии назвали имя нового премьера

Как сообщают "Новости-Грузия", 36-летний Бахтадзе с 2010 по 2012 год работал генеральным директором Грузинской международной энергетической корпорации. С апреля 2013 четыре года возглавлял государственную компанию АО "Грузинская Железная дорога".

Бахтадзе стал министром финансов в правительстве бывшего премьера Георгия Квирикашвили 13 ноября 2017.

Напомним, вчера, премьер-министр Георгий Квирикашвили ушел в отставку.

Его отставка связана с протестными акциями в Грузии, которые начались в конце мая. Протестующие требуют "восстановления справедливости" в деле об убийстве 16-летнего подростка в декабре 2017 года.